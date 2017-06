La UPO participa en un proyecto europeo para la protección ante las inundaciones

La Universidad Pablo de Olavide participa en el proyecto europeo Flood-CBA#2: Integrating CBA in the development of standards for flood protection and safety, quepretende integrar el análisis coste-beneficio en los procesos de toma de decisiones para seleccionar las normas de protección más adecuadas en las zonas inundables. Varios investigadores de este proyecto se reunieron recientemente en las instalaciones del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Además de esta universidad sevillana, el consorcio del proyecto lo componen otros cinco socios de universidades, centros de investigación y organismos públicos de diversos países europeos: Sigma Consultants (Grecia); el Centro de investigación de riesgos de inundaciones de la Universidad de Middlesex (Reino Unido); el Centro Interdisplicinar de Ciencias Sociales de la Universidad Nova de Lisboa CICS.NOVA (Portugal); la Agencia de Medio Ambiente y Agua Rediam de la Junta de Andalucía; la Región de Macedonia Este y Tracia (Grecia); y el Ayuntamiento de Amadora (Portugal). Esta iniciativa se puso en marcha en enero de 2016 y se desarrollará hasta diciembre de 2017 financiado en un 75% por la dirección general de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) de la Comisión Europea.

"La eficiencia de un proyecto ha de plantearse como una prioridad"

“En el momento de diseñar políticas para reducir los gastos y obtener una mejor relación calidad-precio ante la problemática de las inundaciones, la eficiencia de un proyecto debería plantearse como una preocupación primordial”, apuntan desde la UPO. Flood-CBA#2 trata de abordar este desafío mediante una cooperación transnacional de la UE que trabaja sobre unos ejes principales: revisar y analizar los marcos, metodologías e instrumentos disponibles; proporcionar una guía de estado de la técnica común, fuentes de datos y estructuras de apoyo para el desarrollo de estándares; implementación de estudios de casos reales sobre cómo evaluar alternativas de estándares basadas en el análisis coste-beneficio; participación de las personas beneficiarias mediante un proceso de consulta para la evaluación de los proyectos y estructuras propuestas.

Primeros resultados clave

Entre los principales resultados del proyecto destaca la evaluación de las normas actuales de defensa contra las inundaciones; una investigación sobre las opiniones de los usuarios finales y de las partes interesadas; un conjunto de herramientas con toda la información relativa al desarrollo y evaluación de las mencionadas normas; la creación de directrices sobre la integración de los métodos de evaluación en la elaboración de las normas para la protección contra inundaciones; y un centro de ayuda telefónica para la consulta y el apoyo técnico a las partes interesadas.

Los investigadores del área de Geografía Física de la Olavide Fátima Navas y Gonzalo Malvárez, junto con el equipo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) Coastal Environments, han sido los organizadores de la cuarta reunión de coordinación del proyecto Flood-CBA#2, celebrada en la Olavide.