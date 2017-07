Premian a un catedrático de la UGR por una espectacular fotografía

El catedrático del departamento de Zoología de la Universidad de Granada, Javier Alba-Tercedor, ha ganado el premio a la mejor fotografía en el congreso internacional de microtomografía computarizada (micro-CT) Bruker Micro-CT Users Meeting 2017, celebrado en Bruselas (Bélgica) recientemente. El trabajo premiado ha tenido a la especie Apis mellifera Linnaeus, más conocida como ‘abeja de la miel’, como protagonista de las imágenes.

La microtomografía computarizada permite descubrir, gracias a sus imágenes detalladas, secretos de la anatomía de los insectos que explican cómo se organizan y adaptan para sobrevivir. Las tomas obtenidas con el microtomógrafo de alta resolución Skyscan 1172 son también consideradas piezas de gran fuerza visual y valor artístico.

La tomografía es una técnica no invasiva, muy conocida por la comunidad científica por su amplio uso en medicina. En el caso de la micro-CT, permite obtener grandes resoluciones de imágenes y, al no necesitarse alterar en modo alguno las muestras, da la posibilidad de estudiar ejemplares valiosos sin producirles ningún daño.

La imagen premiada forma parte de una investigación que muestra a la abeja trabajando en su actividad diaria, buscando y absorbiendo néctar de una flor. La elevada calidad y detalle de la toma permite apreciar con precisión tanto la estructura interna de la anatomía de la abeja como la de la propia flor.

No es la primera vez que Javier Alba-Tercedor recibe un reconocimiento de estas características. El catedrático de la Universidad de Granada ha resultado premiado prácticamente en cada edición del certamen de microtomografía y, por ejemplo en 2012, obtuvo el primer premio a la mejor película del año en el SkyScan Micro CT Meeting, por el trabajo titulado “Micro-CT anatomical study of a female an aquatic beetle (Insect: Coleoptera) of the genus Dryops”, en el que se muestra la anatomía y un “viaje” al interior de un pequeño insecto acuático denominado Dryops, del orden de los coleópteros (escarabajos).

Aplicaciones en la docencia y el arte

El profesor Javier Alba-Tercedor considera a la microtomografía como una técnica aplicable no solo al área de la investigación científica, sino también a la docencia e incluso al campo artístico, por la plasticidad que ofrecen sus imágenes. El catedrático ha investigado acerca de las aplicaciones docentes de las tomas microtomográficas, las cuales utiliza en las prácticas de la asignatura de Zoología que imparte dentro del Grado en Biología de la Universidad de Granada. Los estudiantes pueden descargar las imágenes en sus móviles o tablets y también modelos que permiten visualizar, moverlos y hacer disecciones anatómicas virtuales, pudiendo realizar un estudio pormenorizado 3D de la anatomía de diferentes especies animales.

La relación entre la microtomografía y el arte se refleja nítidamente en varias de las tomas obtenidas por Javier Alba-Tercedor. Con la imagen titulada “Quién inspiró a quién”, en la que aparece el escarabajo sagrado de los egipcios visto ventralmente y comparado con el personaje de cómics Obélix, el profesor ganó el certamen a la mejor foto del pasado año. Otra de sus obras compara una microtomografía con un bodegón del pintor español Luis Egidio Meléndez.