"La masa forestal destruida en los incendios de Huelva tardará decenios en recuperarse"

-Aún tenemos frescas las imágenes de los incendios en los términos de Moguer y Riotinto. ¿Cómo habéis vivido la catástrofe en la Universidad?

-Obviamente con preocupación, no sólo por el deterioro del medio natural sino por el riesgo de pérdidas de vidas humanas tanto de los que vivían en la zona afectada como en aquellos que sofocaban los incendios. Además de la pérdida de biomasa y biodiversidad, estos incendios han generado una relativa contaminación atmosférica y sobre los suelos y aguas.

-¿Cómo y cuándo quedará restablecido el daño ambiental de las zonas afectadas?

-Los biólogos de la UHU estiman que la recuperación total de la masa forestal tardará al menos 20 años. Aunque es una pregunta que corresponde responder a especialistas en bosques, los datos que algunos nos adelantan son de varios decenios.

-Voces ecologistas e ingenieros de montes se han pronunciado de una manera muy similar, asegurando que la falta de respeto a la hora de construir en entorno naturales, la carencia de registros de casas ilegales, impide tener una visión real del territorio y que ello ha favorecido que no haya podido controlarse con mayor efectividad. ¿Qué opinan sobre ello?

-La gestión y ordenación del territorio es una materia clave en los estudios ambientalistas, como los que impartimos en la Universidad de Huelva. Ello de por sí contesta a su pregunta. Los errores cometidos en este aspecto conducen a consecuencias como las que estamos viviendo. Es muy fácil lanzar hipótesis sobre las causas del incendio y cómo podrían haberse evitado. Los expertos no se ponen de acuerdo todavía en las metodologías a seguir en la gestión de bosques que evite los incendios, pero sí es un dato objetivo que en los bosques que se explotan comercialmente poseen un menor número de incendios, debido básicamente a que se eliminan de la superficie las hierbas y matorrales, que suele ser el combustible que inicia los incendios.

-Cuando estamos ante estas y otras situaciones de catástrofe ecológica nos preguntamos cuánta culpa tiene la mano del hombre y cuánta la propia naturaleza (rayos, sequedad de los bosques, orografía..)

-Por desgracia los factores que mencionas actúan casi de forma correlativa. Es decir, la naturaleza puede resultar muy agresiva (basta repasar la historia del planeta) pero la acción del hombre puede acelerar la agresión o bien elevar el impacto de la misma. En resumen, se podría afirmar que la mayoría de los incendios son intencionados y generados por intereses económicos.

-¿Cuál es el principal objetivo del Máster en Tecnología Ambiental que imparten Universidad de Huelva-UNIA?

Formar especialistas en diagnosticar problemas ambientales que, a la vez, sean capaces de proponer soluciones a los mismos. Por ello, contamos con asignaturas sobre análisis ambiental, técnicas de medida, gestión ambiental o uso de las mejores tecnologías en remediación de suelos, entre otras.

-¿Y su mayor aportación?

-Desde hace ya mas de 10 años estamos formando profesionales con una visión global y especializada del Medio Ambiente que están aportando su conocimiento técnico en diferentes ámbitos que van desde empresas químicas europeas a instituciones públicas en América del Sur. Más de 300 alumnos se han titulado en este máster, y la mayoría de ellos se encuentran actualmente trabajando en el campo de la ingeniería o la gestión ambiental, tanto en instituciones públicas como en grandes empresas del sector químico, agrícola o del automóvil, entre otras muchas. Asimismo, también contamos con muchos egresados trabajando en el campo de la investigación en universidades y centros tecnológicos, especialmente de Latinoamérica (Brasil, Ecuador, México, etc.)

-El programa penetra en conocimientos muy necesarios y abundantes. ¿Cómo es el profesional que sale del máster? ¿Qué capacidades tiene y qué proyección profesional?

-En función del itinerario elegido por el estudiante, podemos tener por una parte un futuro investigador especializado en aportar nuevo conocimiento sobre temas tan diversos como interesantes: desde la fabricación de nuevos biocombustibles a la valorización de residuos. Por otra parte, estamos formando gestores medioambientales con una visión global e integrada del problema (contaminación de aire, agua, suelos; gestión de residuos, evaluación de la eficiencia energética, uso de simulaciones, etc.), aderezada además con el contraste de visiones que supone tener profesores y estudiantes que vienen de diferentes entornos (Europa, América del Sur, Estados Unidos, etc.).

-Me gustaría conocer su opinón sobre el cambio climático. ¿Cuáles son los síntomas que evidencian sus efectos sobre Andalucía?

Está científicamente demostrado que, a nivel global, el planeta muestra evidencias de cambio en el clima (elevación de temperaturas, fenómenos meteorológicos puntualmente intensos, daños en la fauna, etc…), siendo la causa principal las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que se están emitiendo; principalmente, dióxido de carbono y metano. La repercusión a nivel local de estos cambios es aún difícil de precisar, desde mi punto de vista. Será necesario esperar un tiempo en el que recopilar datos y evidencias. No obstante, ese mismo tiempo nos debe servir para tomar las medidas adecuadas que permitan reparar los daños que pudieran ser reversibles o aminorar las consecuencias, por decirlo así, de las componentes irreversibles.

-¿Cuáles son las principales herramientas que nos permiten realizar una evaluación acertada de los riesgos que está provocando la contaminación y su impacto mediambiental?

-Esta pregunta es muy interesante, pero es muy difícil dar una respuesta objetiva. Por una parte, es obvio que las actividades humanas generan un impacto físico sobre el medio ambiente, haciendo que cambie el paisaje, los suelos y la vegetación de nuestro entorno. En segundo lugar, la contaminación física (radiaciones, ruido, etc.) y la química (metales pesados, dioxinas, etc.) también generan efectos nocivos sobre la biota, ya sea a nivel de comportamiento, su salud o sobre su material genético. Es evidente que dotar de medios a la comunidad científica es esencial. Se precisan análisis, para los que ser necesita instrumentación y estudios con rigor de investigadores. Reducir la inversión en ciencia conlleva asumir el riesgo de evaluar incorrectamente los daños y, aún peor si cabe, no disponer de materia prima suficiente (o materia gris si se quiere) para proponer técnicas de remediación eficaces a corto y largo plazo.

-¿Cuáles son las mejores tecnologías disponibles que permiten la reversión de estos daños?

Del módulo que coordina el profesor Aguado en el Máster en Tecnología Ambiental, Gestión de residuos, me gustaría destacar las técnicas de valoración energética. Éstas permiten reducir los problemas causados por la acumulación descontrolada de residuos procedentes de las ciudades. La investigación en ese campo permite obtener una fracción de energía necesaria para nuestra sociedad, a costa de aquello que aparentemente no es útil y, además, con un impacto mínimo sobre el medio. He podido comprobar "in-situ" ejemplos muy interesantes de lo que menciono en diferentes ciudades de Europa, destacando las de países como Finlandia donde el consenso político y social ha sido esencial para adoptar estas soluciones.

Por otro lado, contamos con un módulo sobre contaminación de suelos y tecnologías de remediación, en el que se analizan las mejores técnicas disponibles para la descontaminación de suelos, ya sea por contaminantes inorgánicos u orgánicos. Otros ejemplos de asignaturas son los de "Tratamiento y descontaminación de aguas", o el de "Origen, análisis y control de la contaminación atmosférica". La mayoría de las asignaturas del módulo de ingeniería ambiental tratan las mejores tecnologías disponibles (BAT = Best Available Technology"), las cuales se desarrollan en documentos de la Unión Eurpea denominados BREFs.

-En su Máster se abordan también las Energías Renovables. ¿Qué opinión tiene respecto al estado de las mismas en nuestro país?

-Gracias a los expertos nacionales e internacionales que imparten clase en el Máster, hemos podido comprobar cómo este sector ha ido avanzando de forma apasionante en los últimos años. Soluciones que parecían fantasías de elevadísimo coste a finales del siglo XX son ahora factibles. De hecho, comprobamos cómo incluso hay ya iniciativas en países europeos de prohibir coches diésel y gasolina en 10-20 años para hacer uso de un coche eléctrico que, a la postre, es alimentado de fuentes mayoritariamente renovable. Ahora bien, también hemos constatado, al comparar nuestro país con otros, que la politización de este tema no hace sino dificultar la adopción de soluciones eficientes. Es preciso abordar el asunto desde una perspectiva científica y técnica; alejada de dogmas en uno u otro sentido. Por ello, desde mi punto de vista, España debería aspirar a tener un mayor porcentaje de energía renovable en su “mix” energético (eólica, solar), pero con una base estable no emisora de CO2, es decir, de procedencia nuclear.

¿Qué motivos le darías a un alumno para matricularse en el Máster en Tecnología Ambiental?

Hay varias razones, pero sólo le cito dos. Una primera es que si el alumno está interesado en el estudio, protección y restauración del medio ambiente, considero que los contenidos de este Máster son los más adecuados de entre toda la oferta que se hace en España. Y en segundo lugar, no va a encontrar un Máster en esta temática con un profesorado de mayor nivel académico y profesional, motivo por el cual recibió en sus inicios la Mención de Calidad del Ministerio de Educación. Más del 50% del profesorado posee cargos de responsabilidad en empresas del sector ambiental o son investigadores de prestigio de universidades y centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros.