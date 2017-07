Los estudiantes de la UAL piden más plazas y más destinos en servicios de movilidad

La Universidad de Almería ha realizado una encuesta a 11.214 de sus estudiantes y ha obtenido respuesta del 25% (un total de 2.840). Su pretensión era la de conocer su opinión sobre los programas de movilidad del centro a pesar de que la UAL cumple el objetivo marcado por la Comisión Europea de que el 5% anual de los estudiantes de Grado tengan una beca de movilidad.

La UAL tiene un 20% de alumnos con becas de movilidad. Según la encuesta del 80% que no sale al extranjero, la mitad toma la decisión "por el coste de la estancia; en particular los alumnos Erasmus reciben una financiación interesante pero no cubre el total de la estancia y es un motivo de queja”.

El 88,9% de los estudiantes de la UAL sí quieren irse al extranjero y en su mayoría prefieren destinos de la Unión Europea, otros países de Europa, Norteamérica e Iberoamérica y Asia-Pacífico en ese orden “tenemos 800 convenios y destinos muy atractivos, de hecho acabamos de firmar uno con la Polinesia francesa”.

Objetivo: más becas

El Plan Estratégico de la Universidad de Almería apuesta por aumentar hasta el 6% anual las becas de movilidad “el 61% de los estudiantes piensa que la oferta de plazas en su titulación no es suficiente mientras que el 40% piensa lo contrario. Trabajamos para subsanar esto y mejorar la oferta. En este sentido, es importantísimo que los profesores de la titulación ofrezcan docencia en inglés para firmar más convenios”.

La Universidad de Almería ha dado a conocer, además, los resultados de la convocatoria de movilidad de los Programas Erasmus+ K103 y K107. En el programa K107 la UAL es la número 5 en el ranking de movilidades, siendo la primera en proporción al número de estudiantes, según ha señalado Francisco Joya, jefe del Servicio de Relaciones Internacionales “contamos con un presupuesto de más de 700.000 euros para un total de 209 movilidades y 18 países, entre ellos, Corea del Sur, Jordania, Líbano, la Federación Rusa, Armenia, Túnez, Irán, Irak, EEUU o Canadá”.

Respecto al Erasmus+ K103 están disponibles 392 movilidades fundamentalmente de la Unión Europea y se va a aumentar la dotación económica para alumnos con condiciones desfavorecidas “hay financiación garantizada para todos los solicitantes durante 7 meses”.